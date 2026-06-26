information fournie par Boursorama avec AFP • 26/06/2026 à 08:11

Michelin va fermer une usine de 1.200 salariés aux Etats-Unis et provisionne une charge de 220 millions d'euros

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le fabricant français de pneumatiques Michelin a annoncé jeudi la fermeture d'ici 2028 de son usine BFGoodrich de Tuscaloosa (Alabama), aux Etats-Unis, qui emploie environ 1.200 personnes mais qui tourne en sous-régime.

L'opération se traduira par une provision d'environ 220 millions d'euros pour charges qui sera inscrite dans les résultats financiers consolidés de l'entreprise pour l'année 2026.

Cette provision est due aux coûts de fermeture de l'usine, y compris d'éventuelles charges liées au départ de salariés.

"Michelin s'engage à un accompagnement individualisé" des salariés, "les conditions seront négociées avec les syndicats", a indiqué le groupe à l'AFP.

Selon l'équipementier, les deux usines américaines de BFGoodrich, marque rachetée dans les années 1990 par Michelin, fonctionnent actuellement "bien en deçà de leurs capacités".

Cette sous-utilisation engendre "des inefficacités structurelles non soutenables à long terme", a justifié le groupe français.

La production de cette usine sera presque intégralement transférée vers l'autre usine américaine du groupe, située à Fort Wayne dans l'Indiana, a précisé Michelin dans un communiqué. Cela devrait permettre de "créer une structure industrielle plus efficiente", selon le groupe.

La réduction de l'activité à Tuscaloosa sera réalisée "par phases" à partir de 2027, pour s'achever définitivement à la fin de l'année 2028, prévoit Michelin.