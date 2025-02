Michelin: l'usine de Vannes fermée dès septembre

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le groupe Michelin va fermer dès septembre son usine de Vannes, soit deux mois avant l'échéance prévue initialement pour les 299 salariés du site, a-t-on appris mardi auprès du groupe.

L'usine fermera "en avance de deux mois par rapport au calendrier initial, qui était prévisionnel" et prévoyait une fermeture début novembre, a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe, confirmant une information du quotidien Ouest-France.

"Les salariés vont progressivement démarrer leurs congés de reclassement" et "continuer à bénéficier de leur accompagnement individuel jusqu'à 24 mois au maximum pour assurer leur futur professionnel", a précisé le groupe, soulignant que "rien ne change" de ce côté-là.

Le 5 novembre, la direction du fabricant français, dont le siège est à Clermont-Ferrand, a annoncé la fermeture des sites de Cholet (Maine-et-Loire, 955 salariés) et Vannes (Morbihan, 299), en les justifiant par "l'effondrement" des ventes des pneus pour camions et camionnettes et la concurrence asiatique.

L'usine de Vannes fabrique des renforts métalliques de pneus pour poids lourds, un marché en crise.

"Il y a deux mois d'avance sur Vannes seulement", a indiqué le porte-parole, alors que pour Cholet, l'échéance annoncée de début 2026, est maintenue.

"On s'engage à accompagner chaque salarié sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il ait un CDI, période d'essai validée", avait déclaré début décembre Alain Robbe, directeur des relations sociales de Michelin France, lors d'une conférence de presse à Clermont-Ferrand.