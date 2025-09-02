Michelin finalise la vente de deux usines sri-lankaises à un groupe indien

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Michelin a finalisé lundi la cession de deux usines au Sri Lanka au géant indien du pneu CEAT et son désengagement d'un secteur des pneus pour engins tout-terrain, a annoncé le groupe français.

"Michelin finalise la cession de ses activités pneus bias et chenilles à destination des équipements de construction compacts", a indiqué le groupe dans un communiqué, "après obtention de la totalité des autorisations requises".

Ce programme comporte deux usines, Midigama Tyre Division et Casting Product Division, basées au Sri Lanka et dédiées au marché des pneus bias (aux flancs plus robustes, adaptés au tout-terrain, ndlr) et des chenilles à destination des équipements de construction compacts, ainsi que la marque Camso qui sera cédée à l'issue d'une période de licence de trois ans.

Le montant global de la transaction avec CEAT s'élève à 225 millions de dollars, avait indiqué Michelin en décembre.

Cette opération s'inscrit dans la volonté du groupe de concentrer ses efforts "sur les marchés et segments valorisant pleinement ses innovations et technologies".