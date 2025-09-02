 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Michelin finalise la vente de deux usines sri-lankaises à un groupe indien
information fournie par Boursorama avec AFP 02/09/2025 à 08:07

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Michelin a finalisé lundi la cession de deux usines au Sri Lanka au géant indien du pneu CEAT et son désengagement d'un secteur des pneus pour engins tout-terrain, a annoncé le groupe français.

"Michelin finalise la cession de ses activités pneus bias et chenilles à destination des équipements de construction compacts", a indiqué le groupe dans un communiqué, "après obtention de la totalité des autorisations requises".

Ce programme comporte deux usines, Midigama Tyre Division et Casting Product Division, basées au Sri Lanka et dédiées au marché des pneus bias (aux flancs plus robustes, adaptés au tout-terrain, ndlr) et des chenilles à destination des équipements de construction compacts, ainsi que la marque Camso qui sera cédée à l'issue d'une période de licence de trois ans.

Le montant global de la transaction avec CEAT s'élève à 225 millions de dollars, avait indiqué Michelin en décembre.

Cette opération s'inscrit dans la volonté du groupe de concentrer ses efforts "sur les marchés et segments valorisant pleinement ses innovations et technologies".

Fusions / Acquisitions
Automobile / Equipementiers

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COFACE : La tendance baissière peut reprendre
    COFACE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : La tendance baissière peut reprendre
    KLEPIERRE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • SOPRA : Baissier mais survendu
    SOPRA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • BIOMERIEUX : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BIOMERIEUX : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.09.2025 07:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank