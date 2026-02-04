 Aller au contenu principal
Michelin acquiert un spécialiste américain des joints
information fournie par Boursorama avec AFP 04/02/2026 à 08:23

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le groupe français Michelin a annoncé mardi l’acquisition de la société américaine Flexitallic, spécialiste des joints de haute performance pour l'énergie et l'industrie chimique, au chiffre d'affaires de 220 millions de dollars en 2025.

Avec dix-sept sites dans le monde et un effectif de 1.200 personnes, Flexitallic fabrique une gamme complète de joints composites et de composants d’étanchéité, a précisé Michelin dans un communiqué.

La société américaine est "réputée pour la fiabilité et la résistance exceptionnelle de ses produits dans des environnements extrêmes", a souligné le géant français des pneumatiques.

"Cette acquisition élargirait considérablement le portefeuille et la présence de Michelin sur le marché des joints", a relevé Michelin. La transaction devrait être finalisée au premier semestre et sera financée par la trésorerie disponible, pour un montant non divulgué.

Début janvier, le groupe avait annoncé l'acquisition de deux entreprises américaines centenaires, Cooley Group et Tex Tech Industries, spécialistes des tissus plastifiés de haute technologie, notamment utilisés dans les vaisseaux spatiaux.

