Michel Barnier Premier ministre: 57% des patrons de TPE "satisfaits" de sa nomination, selon une étude

Michel Barnier à Issoire, le 4 octobre 2024. ( POOL / JEFF PACHOUD )

Plus de la moitié des patrons de TPE (57%) indiquent être "satisfaits" de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre, selon une étude Ifop/Fiducial publiée mardi.

"Plutôt satisfaits" de cette nomination, les patrons de TPE se montrent toutefois "préoccupés par le contexte national, craignant que l'instabilité politique ne déteigne sur leur activité économique", indique le baromètre de conjoncture des TPE réalisé par Ifop/Fiducial pour le troisième trimestre 2024.

"Adoptant une posture +pro-business+, ils attendent du nouveau gouvernement une amélioration du pouvoir d'achat des ménages ainsi qu'un plus grand soutien aux entreprises", précise l'enquête, menée auprès de 1.006 dirigeants de TPE entre le 16 septembre et le 7 octobre 2024.

Toutefois, la moitié des patrons sondés (51%) s'inquiète d'une possible motion de censure et 77% d'entre eux se disent "pessimistes concernant le climat général des affaires en France". C'est "plus de 10 points en l'espace d'un an", note l'étude.

Le pouvoir d'achat des ménages arrive en tête des priorités, avec 35% des patrons de TPE qui considèrent que ce sujet devrait être traité en priorité par le gouvernement, suivi par l'état de la dette française (25%) et "la sécurité des personnes et des biens" (24%).

Si "la situation économique des TPE reste stable", selon le baromètre, 36% des petits patrons déclarent "rencontrer des difficultés financières". C'est un point de moins qu'au trimestre précédent.