Michael Richardson, papa d'Amir, est décédé
Ce n’est plus le moment de comparer les deux sports.
Michael Richardson est décédé des suites d’un cancer de la prostate. Ancienne star de la NBA des années 1980, il est également le papa d’Amir Richardson. L’ancien Havrais et Rémois joue aujourd’hui à la Fiorentina. Le meilleur passeur de la Ligue, quatre fois All-Star game, a été champion de France avec Antibes en 1995. Il avait rejoint l’Europe après avoir été banni de la NBA pour consommation de drogues.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
