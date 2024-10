Michael Olise, le champ des possibles

À peine arrivé chez les Bleus, Michel Olise doit déjà porter le fardeau de la succession d’Antoine Griezmann. Ce qui est sans doute trop lourd pour un talent brut de 22 ans venant d’atterrir au Bayern Munich, et n’ayant même pas encore eu le temps de trouver sa place dans le groupe France.

Une médaille d’argent aux Jeux olympiques, un transfert à 60 millions d’euros dans un géant européen et un début de saison canon, puis une première convocation avec les Bleus à la rentrée, bientôt suivie du lourd statut d’héritier d’Antoine Griezmann : depuis plusieurs semaines, le destin de Michael Olise carbure à pleine vitesse. Un peu trop, sans doute. Car si l’ailier français a parfaitement réussi ses débuts au Bayern Munich dans la lignée de son tournoi olympique de haute volée, il n’a pas franchement brillé lors de ses trois premières sélections avec les Bleus après avoir plongé dans la piscine de Clairefontaine sans avoir eu le temps de se mouiller la nuque.

Le Bayern à ses pieds

Rappelons que du haut de ses 22 ans, Michael Olise était encore méconnu de la France du foot il y a un an à peine. Né à Londres en 2001 d’un père nigérian et d’une mère franco-algérienne, puis passé par l’Angleterre (Arsenal, Chelsea et Manchester City) pendant sa formation avant de découvrir le monde professionnel (Reading et Crystal Palace, 2021-2024), le virevoltant ailier s’est révélé au public tricolore lors des Jeux olympiques : dans un rôle central derrière l’attaquant, Michael Olise a en effet été le fer de lance des Bleus de Thierry Henry, médaillés d’argent à domicile. Athlétique et rapide, mais aussi dribbleur et passeur hors pair, il a terminé la compétition avec 2 buts et 5 passes décisives au compteur. Tout en signant avec le Bayern Munich dans le même temps, contre 60 millions d’euros.…

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com