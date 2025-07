Ligue 1 +, en avant les histoires

La LFP a rendu un peu plus concret, ce jeudi matin, son projet de plateforme dédiée au championnat de France, répondant au nom de Ligue 1 +. Il y avait de l'excitation, une certaine curiosité et bien sûr des interrogations à un peu plus d'un mois du lancement d'un modèle qui doit permettre au football français de continuer sa survie.

Près d’un an jour pour jour après la fameuse réunion du 14 juillet 2024, qui avait acté le choix de DAZN et confirmé le côté grand guignolesque du football français, la Ligue 1 a (encore) fait son entrée dans une nouvelle ère. Il y avait à peu près tout le gratin, ce jeudi matin, au 34 boulevard de Courcelles, au siège de la LFP, où s’est tenue la présentation à la presse de la nouvelle chaîne dédiée au championnat de France. Son petit nom, Ligue 1+, n’a rien d’original, « un terme générique pour toutes les plateformes et un gage de qualité, en plus de l’importance d’associer un nom mémorisable » , selon les mots de Nicolas de Tavernost. Tout le monde en est bien conscient, l’enjeu est déterminant pour le foot français, son économie, sa visibilité et son avenir. Le public a besoin de clarté, de transparence et de se reconnecter à son feuilleton, alors qu’une plainte visant plusieurs présidents de L1 a été déposée devant le PNF par l’association AC !! Anti-Corruption quelques jours plus tôt. L’ancien patron de M6 et des Girondins de Bordeaux a alors résumé le projet en une phrase : « Il fallait reprendre en mains notre destin. »

Dans la salle Michel Platini, il régnait une ambiance digne des meilleures rentrées des classes. Sans les trousses propres et pleines, mais avec des sourires, le plaisir de se réunir et un certain mélange d’excitation et de curiosité face à la nouveauté. Face à une ribambelle de présidents (Waldemar Kita, Jean-Pierre Rivière, Joseph Oughourlian, Pierre Ferracci, etc.), Antoine Arnault, le président de la FFF Philippe Diallo, entre autres, Nicolas de Tavernost a détaillé le menu aux côtés de Jérôme Cazadieu, directeur marketing et éditorial de LFP Media, et Thibault Le Rol, qui sera l’une des figures de cette nouvelle chaîne. Vincent Labrune, lui, est resté plus discret, après un message inaugural dans lequel il a martelé que « la Ligue 1 avait tous les atouts pour réussir ce projet inédit » et que « toutes les conditions étaient réunies pour lancer cette chaîne » .…

Tous propos recueillis par CG

Par Clément Gavard, à Paris pour SOFOOT.com