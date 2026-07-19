L'Espagne dégaine sa compo pour la finale
Luis de la Fuente ne fait patienter personne. À deux heures du coup d’envoi de la finale du Mondial, l’Espagne a déjà dévoilé sa compo avant d’affronter l’Argentine .
Pas de changement
Comme dit l’adage, « on ne change pas une équipe qui gagne », alors le sélectionneur espagnol reconduit le même onze qu’en demi-finale et qu’en quart de finale . Au milieu, Fabián Ruiz conserve donc sa place alors que Pedri va démarrer dans la peau d’un remplaçant. Devant, Lamine Yamal est bien là.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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