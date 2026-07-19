L'Espagne dégaine sa compo pour la finale

Luis de la Fuente ne fait patienter personne. À deux heures du coup d’envoi de la finale du Mondial, l’Espagne a déjà dévoilé sa compo avant d’affronter l’Argentine .

Pas de changement

Comme dit l’adage, « on ne change pas une équipe qui gagne », alors le sélectionneur espagnol reconduit le même onze qu’en demi-finale et qu’en quart de finale . Au milieu, Fabián Ruiz conserve donc sa place alors que Pedri va démarrer dans la peau d’un remplaçant. Devant, Lamine Yamal est bien là.…

JF pour SOFOOT.com