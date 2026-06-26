Michaël Cuisance va revenir en Ligue 1

Guess Who’s Back . Quatre ans après sa saison plus que mitigée sous les couleurs de l’OM, Michaël Cuisance s’apprête à faire son retour en Ligue 1. Selon les informations de Sky Sport , le milieu de terrain formé à Nancy devrait prochainement signer au RC Lens pour une durée de quatre ans.

Actuellement en D2 allemande

À 26 ans, l’ancien joueur du Bayern évolue actuellement au Hertha Berlin , en deuxième division allemande. Un championnat qu’il connaît bien après son expérience au VfL Osnabrück. Ancien international Espoirs français, il a enchaîné quelques galères, mais pourrait se relancer dans le Pas-de-Calais comme tant d’autres joueurs récemment.…

EL pour SOFOOT.com