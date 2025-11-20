MFE (ex-Mediaset): bénéfice en forte hausse avec l'acquisition de Prosieben

Le groupe italien de télévision MediaForEurope (MFE, ex-Mediaset) a publié un bénéfice en forte hausse sur les neuf premiers mois de l'année (+153%), à 243,1 millions d'euros, grâce à l’acquisition de l'Allemand ProsiebenSat1 qui a constaté une baisse de ses activités espagnoles.

Pier Silvio Berlusconi, à Milan, en janvier 2020 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le bénéfice publié jeudi intègre une réévaluation du montant comptable de la participation de MFE dans le groupe allemand pour 126,6 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe dirigé par Pier Silvio Berlusconi a cependant baissé de 3,2% sur un an, à 1,94 milliard d'euros, à cause de mauvaises ventes de publicité en Espagne (-7,8% sur un an à 494 millions d'euros), a indiqué la direction de MFE dans un communiqué.

Le résultat opérationnel du groupe a été divisé par deux sur un an, à 61,3 millions d'euros.

En Italie, où Mediaset reste leader des audiences, les ventes de publicité du groupe sont restées stables à 1,4 milliard d'euros (+1,4%) sur les 9 premiers mois de 2025 après une forte hausse sur la même période en 2024.

Le groupe prévoit que les revenus publicitaires à la fin de l'année 2025 seront "en ligne" avec ceux enregistrés au cours des neuf premiers mois "avec une tendance positive en Italie et une baisse continue en Espagne".

Le résultat du groupe a également été freiné par la baisse de la distribution de films et de la revente de droits de diffusion du sport ou d'autres contenus aux plateformes en ligne.

Mais cette tendance devrait "progressivement" s'effacer au cours du quatrième trimestre, selon la direction du groupe.

MFE a globalement maintenu ses objectifs pour l'année 2025 qui prévoient une hausse de son bénéfice net et de son flux de trésorerie disponible.

Le groupe italien, qui détenait déjà 33,7% du groupe allemand ProsiebenSat.1, a acquis 41,9% supplémentaires du capital début septembre avec pour objectif de former un géant européen face aux plateformes américaines de streaming.

Les résultats de ProsiebenSat.1 seront complètement intégrés dans ceux de MFE à partir du 4e trimestre 2025.