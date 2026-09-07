Mexique : ouverture du procès pour le meurtre de trois surfeurs étrangers en 2024

Debra et Martin Robinson, les parents des frères australiens Callum et Jake Robinson, abattus en avril 2024 au Mexique lors d'un séjour de surf, arrivent au tribunal pour le procès des meurtriers présumés, à Ensenada, dans l'État de Basse-Californie, au Mexique, le 7 septembre 2026 ( AFP / Guillermo Arias )

Le procès des meurtriers présumés de deux Australiens et d'un Américain amateurs de surf en 2024 a commencé lundi dans la station balnéaire mexicaine où les faits se sont produits, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Les frères Jake et Callum Robinson, âgés respectivement de 30 et 33 ans, ont été abattus en avril 2024 avec leur ami américain Jack Carter Rhoad, 30 ans, tandis qu'ils campaient sur une plage isolée d'Ensenada, une localité de Basse-Californie (nord-ouest) située sur le Pacifique.

Trois Mexicains sont accusés d'homicides.

"Il s'agit de représenter nos fils, d'être ici pour eux", a déclaré aux journalistes Martin Robinson, le père des deux Australiens, en entrant dans le tribunal avec son épouse.

"Je sais qu'ils veulent que nous soyons ici (...) Nous voulons savoir ce qu'il s'est passé, nous voulons savoir pourquoi", a-t-il ajouté, même s'il "se peut que nous ne le sachions jamais".

Les autorités affirment que les trois étrangers ont été tués au cours d'une tentative de vol de leur camionnette, qui a été retrouvée incendiée près de leurs corps.

La petite amie de l'un des accusés a été condamnée à 20 ans de prison l'an dernier après avoir reconnu avoir été l'instigatrice du vol.

Ary Gisell Silva avait avoué avoir incité son petit ami et deux autres hommes à voler les surfeurs car ils avaient "de bons téléphones et de bons pneus".

Ces crimes avaient suscité une forte émotion dans les pays de ces surfeurs, où une intense campagne de recherche avait été lancée dans les médias et sur les réseaux sociaux à la suite de l'annonce de leur disparition.

Callum Robinson était un joueur professionnel de lacrosse aux Etats-Unis. Son frère Jake était sur le point de devenir médecin.

Jack Carter Rhoad devait se marier quelques mois plus tard.

La Basse-Californie, l'un des Etats du Mexique connaissant le plus de violences, est miné par le crime organisé et le trafic de drogue. Mais les activités des cartels y affectent rarement les touristes.

D'autres visiteurs étrangers ont toutefois été pris pour cible par des criminels sur la côte pacifique mexicaine ces dernières années.

En novembre 2015, deux surfeurs australiens qui voyageaient dans l'Etat de Sinaloa (nord-ouest), Dean Lucas et Adam Coleman, avaient été assassinés et leurs corps brûlés.