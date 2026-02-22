Mexique-Le baron de la drogue "El Mencho" tué lors d'une opération militaire

(Actualisé avec confirmation officielle, détails)

par Emily Green et Lizbeth Diaz

Le baron de la drogue Nemesio Oseguera, plus connu sous le nom d'"El Mencho", a été tué lors d'une opération militaire, ont déclaré dimanche les autorités mexicaines, à l'heure où Washington fait pression sur la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, afin qu'elle intensifie sa lutte contre le trafic de drogue.

Nemesio Oseguera a été sérieusement blessé lors d'un échange de tirs dans l'Etat de Jalisco (ouest) avant de décéder plus tard lors de son transfert par les airs vers la capitale Mexico, a rapporté le ministère de la Défense.

L'opération a déclenché une vague de violence, des véhicules en feu et des hommes armés bloquant plusieurs axes routiers dans plusieurs Etats du pays.

Ancien agent de police, Nemesio Oseguera, dirigeait le puissant cartel de Jalisco Nouvelle génération (CJNG), qui est devenu ces dernières années un des gangs les plus puissants du pays, rivalisant avec le cartel Sinaloa, d'un autre baron de la drogue, Joaquin "El Chapo" Guzman, actuellement emprisonné aux Etats-Unis.

L'opération militaire dirigée contre le dirigeant du CJNG intervient alors que les autorités locales sont sous la pression des Etats-Unis pour éradiquer la violence des cartels. L'administration Trump a menacé d'intervenir directement au Mexique.

Washington a salué l'opération visant "El Mencho", le secrétaire d'Etat adjoint, Christopher Landau, la qualifiant de "grand développement pour le Mexique, les Etats-Unis, l'Amérique latine et le monde".

Les autorités américaines ont fourni des "informations complémentaires" au gouvernement mexicain, a déclaré le ministère mexicain de la Défense.

Christopher Landau a également fait part sur X de son inquiétude concernant des scènes de violence au Mexique, suivant la mort d'"El Mencho".

La mort de Nemesio Oseguera a été précédée par une opération policière menée dans la ville de Tapalpa dans l'Etat de Jalisco, selon une publication du gouverneur Pablo Lemus Navarro. Ce dernier a appelé les habitants à ne pas quitter leur domicile tant que la situation n'était pas sous contrôle.

"Nous restons en Code Rouge. Nous réitérons la recommandation de sortir de vos maisons. Les affrontements interviennent dans plusieurs entités fédérales", a-t-il déclaré.

(Version française Zhifan Liu)