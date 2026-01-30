Mexique: croissance du PIB de 0,7% seulement en 2025, la plus faible depuis la pandémie de 2020

( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

L'activité économique du Mexique mesurée par l'évolution du PIB a progressé de 0,7% seulement en 2025, à cause des tensions commerciales persistantes avec les Etats-Unis, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Il s'agit de la plus faible croissance du Mexique, deuxième économie d'Amérique latine derrière celle du Brésil, depuis la pandémie de 2020, où le PIB avait reculé de 8,5%, selon les données de l'Institut national des statistiques (Inegi).

En 2024, le PIB avait progressé de 1,2%.

La faible performance de 2025 coincide avec le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, qui a mené une offensive protectionniste mondiale en imposant des droits de douane supplémentaires à de nombreux pays.

Le Mexique, qui expédie vers les Etats-Unis plus de 80% de ses exportations, se montre particulièrement vulnérable aux politiques commerciales de Donald Trump, qui ont créé beaucoup d'incertitudes pour les entreprises et le climat des affaires en général.

Le taux de croissance de 2025 s'est toutefois avéré supérieur aux prévisions des analystes du secteur privé, qui tablaient sur une expansion de seulement 0,4%, selon la dernière enquête de la Banque centrale du Mexique.

Au quatrième trimestre 2025, le PIB mexicain a progressé de 1,6% par rapport au même trimestre de l'année précédente, d'après les données de l'Inegi.

La croissance entre octobre et décembre a été tirée par les activités primaires, notamment la pêche, l'agriculture et l'élevage, qui ont connu une hausse de 6% en glissement annuel.

Parallèlement, le vaste secteur des services a progressé de 2% par rapport au même trimestre de 2024, tandis que l'industrie et les activités manufacturières, fortement tournées vers les exportations à destination des États-Unis, n'ont progressé que de 0,3%, indique l'Inegi.