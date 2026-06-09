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Mexico suspend les cours et passe au télétravail pour le coup d'envoi de la Coupe du monde
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:31

Vue générale du stade de Guadalajara au Mexique

Vue générale du stade de Guadalajara au Mexique

La ‌présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a publié mardi ​un décret ordonnant aux fonctionnaires fédéraux de la capitale de travailler à domicile le 11 ​juin et suspendant les cours dans les écoles afin ​de fluidifier la circulation lors ⁠des événements marquant l'ouverture de la Coupe ‌du monde de la FIFA.

• Ce décret vise à améliorer la mobilité ​urbaine et ‌la sécurité routière alors que Mexico ⁠accueillera le match d'ouverture de la Coupe du monde et les événements qui l'accompagnent le ⁠11 juin.

• Les ‌événements d'ouverture devraient attirer un nombre ⁠important de visiteurs.

• Les agences fédérales ‌doivent mettre en place des dispositifs ⁠de télétravail pour leur personnel basé à ⁠Mexico, à ‌l'exception des services essentiels tels que les soins ​de santé, la ‌sécurité, les infrastructures critiques et les opérations liées à la Coupe ​du monde.

• En vertu de ce décret, les établissements scolaires, de la ⁠maternelle à l'université, tant publics que privés, seront fermés pour la journée.

• Le gouvernement a également exhorté les entreprises privées à adopter des modalités de télétravail similaires.

(Reportage Raul Cortes ; version ​française Olivier Cherfan)

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