Mexico suspend les cours et passe au télétravail pour le coup d'envoi de la Coupe du monde

Vue générale du stade de Guadalajara au Mexique
La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a publié mardi un décret ordonnant aux fonctionnaires fédéraux de la capitale de travailler à domicile le 11 juin et suspendant les cours dans les écoles afin de fluidifier la circulation lors des événements marquant l'ouverture de la Coupe du monde de la FIFA.
• Ce décret vise à améliorer la mobilité urbaine et la sécurité routière alors que Mexico accueillera le match d'ouverture de la Coupe du monde et les événements qui l'accompagnent le 11 juin.
• Les événements d'ouverture devraient attirer un nombre important de visiteurs.
• Les agences fédérales doivent mettre en place des dispositifs de télétravail pour leur personnel basé à Mexico, à l'exception des services essentiels tels que les soins de santé, la sécurité, les infrastructures critiques et les opérations liées à la Coupe du monde.
• En vertu de ce décret, les établissements scolaires, de la maternelle à l'université, tant publics que privés, seront fermés pour la journée.
• Le gouvernement a également exhorté les entreprises privées à adopter des modalités de télétravail similaires.
(Reportage Raul Cortes ; version française Olivier Cherfan)
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