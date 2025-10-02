Meurtres, fraudes "industrielles" à la TVA et aux douanes : comment le crime organisé chinois a conquis les ports d'Europe

Une grande opération policière européenne a permis en juin dernier la plus grande saisie de conteneurs jamais effectuée dans l’UE, au port grec du Pirée, pour une valeur d'au moins 250 millions d'euros. Cette action met en lumière l'emprise de réseaux mafieux, qui profitent à Pékin pour écouler ses produits sur le marché européen.

Le port autonome du Pirée a été en partie racheté par le chinois Cosco Shipping en 2016 (illustration) ( AFP / LOUISA GOULIAMAKI )

Vélos électriques, textile, chaussures, scooters... Des montagnes de marchandises Made In China entrent sur le marché européen grâce à des organisations criminelles dont l'activité commence à être révélée par la justice européenne.

La procureure en chef du parquet européen Laura Kövesi a ainsi dénoncé jeudi 2 octobre dans le port grec du Pirée les réseaux criminels, en particulier chinois, qui envahissent l'Union européenne et pratiquent des fraudes douanières et à la TVA à un niveau "industriel". "Nous sommes envahis par des organisations criminelles de pays tiers, en particulier chinois", a souligné la magistrate à la tête du parquet européen (EPPO selon son sigle en anglais), lors d'une conférence de presse.

"Opération Calypso"

"Les organisations criminelles ont porté la fraude à la TVA et aux douanes à une échelle industrielle", a-t-elle ajouté. "Vous pensez que seul le trafic de drogues est violent ? Plus maintenant", a-t-elle aussi affirmé, dénonçant "des individus très dangereux planifiant des meurtres pour des motifs liés à la fraude à la TVA et aux douanes".

Le Parquet européen avait annoncé le mois dernier la plus grande saisie de conteneurs jamais effectuée dans l’UE, au Pirée, d'une valeur d'au moins 250 millions d'euros. Six personnes, dont deux agents des douanes, avaient été arrêtées dans le cadre de l'"opération Calypso", accusées de fraudes aux droits de douane et à la TVA sur des marchandises entrant dans l'UE via le plus grand port de Grèce, au sud d'Athènes.

Le Pirée, porte d'entrée sous influence du Made In China

Quelque 2.435 conteneurs principalement remplis de vélos électriques, de textiles et de chaussures avaient été saisis.

Le mécanisme frauduleux durait depuis au moins huit ans, causant une perte estimée d’au moins 350 millions d’euros en droits de douane et 450 millions d’euros en TVA, selon le parquet européen. Ces réseaux criminels ont "créé un écosystème criminel soutenu par la corruption de fonctionnaires des douanes et des impôts, de commissionnaires en douane et des personnels bancaires", a poursuivi Mme Kövesi.

"Nous devons riposter" face à ces fraudes massives, a-t-elle souligné. "Nous sommes ici pour rétablir le contrôle, retrouver l'autorité et garantir un ordre des choses équitable", selon elle, insistant sur le fait que "ce n'est pas seulement le port du Pirée qui est exposé mais tous les autres ports en Europe".

Le port du Pirée est detenu en majorité par la compagnie chinoise Cosco. Le parquet européen a été créé en juin 2021 avec la tâche d'enquêter et de poursuivre les infractions susceptibles de nuire aux intérêts financiers de l'Union, notamment la fraude à la TVA transfrontalière et la criminalité transnationale.