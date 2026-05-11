Metz-Lorient arrêté suite à des jets de fumigènes sur la pelouse

Metz-Lorient arrêté suite à des jets de fumigènes sur la pelouse

Triste fin. Comme à Bastia, ce samedi, un autre club condamné à la descente a fait parler de lui en dehors des terrains. Alors que Metz sombrait sur son terrain à Lorient (0-4) pour sa dernière de la saison à domicile, des fans messins ont lancé des fumigènes sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. Monsieur Stinat, l’arbitre de la rencontre, a décidé d’interrompre le match. On jouait alors la 87 ème minute, les Merlus menaient 2-0. Metz n’a pas gagné depuis novembre en Ligue 1.

⚽ Metz - Lorient 📢 Le match est arrêté suite a des jets de fumigènes sur la pelouse ! 📆 Dimanche 10 Mai pic.twitter.com/992WGinsQZ…

UL pour SOFOOT.com