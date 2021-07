MET 2021 : Montagne, écologie, technologie

La station de ski savoyarde accueillera le jury et les participants du MET 2021 les 10 et 11 décembre prochains. (crédit photo : DR)

Imaginer la montagne de 2030, c'est le défi que se sont lancé les organisateurs du MET 2021, un start-up contest inédit au cœur des Alpes, dans la station de ski de Courchevel. Contenu sponsorisé

L'urbanisme, l'immobilier, l'énergie, l'éco-responsabilité, la mobilité, le sport et le tourisme sont autant de facteurs qui poussent les acteurs de la montagne à innover et se réinventer dans un environnement en perpétuelle évolution.

C'est donc vers Courchevel que le projecteur s'est orienté pour créer cet événement novateur dans le milieu touristique. Destination pionnière en termes d'infrastructures et de techniques d'exploitation de son domaine, la station de ski savoyarde accueillera le jury et les participants du MET 2021 les 10 et 11 décembre prochains. L'occasion pour cette station leader de mettre en avant son engagement écologique et de mettre sur le devant la scène des start-ups tournées vers le futur de la montagne.

Comment participer ?

Le concours est ouvert à toutes les start-ups seed ayant un projet ciblé autour des catégories suivantes : urbanisme et immobilier, énergie, éco-responsabilité, mobilité, sport et tourisme. Le dépôt des candidatures est ouvert depuis le 5 juillet et sera clôturé le 30 septembre. Le 5 novembre, les 10 finalistes retenus pour participer à la rencontre des 10 et 11 décembre seront annoncés. Pour présenter votre candidature, rendez-vous ici

Comment l'événement se déroule-t-il ?

Le 10 décembre, les start-ups finalistes seront accueillies à Courchevel et auront la possibilité de découvrir la station et son domaine skiable avant de participer, en soirée, à un speed-dating en compagnie de primo-investisseurs. Le lendemain, les concurrents présenteront leur pitch devant un jury d'experts de la montagne, du digital et de l'écologie. Après délibération, le gagnant sera annoncé et l'événement sera clôturé par une soirée de networking rassemblant tous les participants.

Quel est le prix décerné à l'issue du concours ?

Le vainqueur du MET 2021 sera récompensé d'un prize money de 30 000 € à investir dans sa start-up. Cette somme constitue un accompagnement du gagnant dans la concrétisation de ses projets. Un second prix sera décerné à la start-up ayant la communauté la plus active.

Qui compose le jury ?

Le jury du MET 2021 rassemble des acteurs de la montagne, de l'écologie, de la tech et du digital. Cette diversité de domaines forme un jury éclectique, associant tous les thèmes portés par l'événement. À ce titre, les start-ups en lice rencontreront Inès Leonarduzzi, présidente et fondatrice de l'organisation Digital for the Planet ; Bertille Toledano, présidente de l'agence BETC ; Pascal de Thiersant, président de la structure des remontées mécaniques de Courchevel, la Société des 3 Vallées ; Jean-Yves Pachod, Maire de Courchevel ; Xavier Court, co-fondateur de Veepee ; Perrine Pelen, présidente du Comité des Championnats du Monde de ski alpin Courchevel-Méribel 2023 ; Camille Rey-Gorrez, directrice de l'association Mountain Riders et Grégory Trebaol, PDG d'Easybike et propriétaire de la marque Solex.

Pour suivre toutes les actualités de l'événement et en savoir plus, rendez-vous sur le site du MET 2021.