Merz : "Je ne conseillerais pas à mes enfants de vivre aux États-Unis"

Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
L'Europe à un jet de pierre mais l'Europe fermée, l'Europe sur le qui-vive: à Pskov, ville russe proche de l'Estonie et de la Lettonie, des habitants disent ignorer les craintes baltes d'une extension du conflit et vivre au présent, en collectant de l'aide pour ... Lire la suite
-
Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré vendredi qu’il déconseillerait à ses enfants de vivre ou d’étudier aux États-Unis dans le climat actuel. "Aujourd’hui, même les personnes les mieux formées en Amérique ont beaucoup de mal à trouver un emploi", a ... Lire la suite
-
Entre les rangées de tentes surpeuplées et les immeubles en ruines de Gaza-ville, une procession de jeunes mariés s'étire: des hommes en costumes sombres avancent aux côtés de mariées en robes blanches brodées, bouquets de fleurs rouges à la main. La joie se lit ... Lire la suite
-
Des impacts de balles étaient visibles vendredi dans la porte d'entrée d'un immeuble de la cité de Port-Boyer, à Nantes. La veille, un adolescent a été tué dans une fusillade, sur fond de narcotrafic.
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer