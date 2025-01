Merlin, le beau rôle

Avec un début de saison contrarié par une blessure et la concurrence, Quentin Merlin semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière depuis quelques semaines en devenant un atout précieux défensivement, mais surtout offensivement. Un rôle double, une nouvelle fois ponctué par deux passes décisives lors du large succès olympien face au Havre ce dimanche soir.

Nouveau look pour une nouvelle année, ou du moins pour miser sur la continuité pour Quentin Merlin. Crinière blanche et cheveux plaqués étaient de mise pour l’ancien Nantais lors de son retour à la Commanderie, le 31 décembre, une parure que n’aurait pas renié Merlin l’Enchanteur. Mais il ne s’agit pas là de la seule ressemblance entre les deux personnages puisque depuis quelques semaines déjà, le piston olympien enchante à son tour le public en envoûtant son côté gauche. Le chemin a pourtant été sinueux en ce début de saison pour l’international espoir tricolore.

À la faveur de l’attaque

Débarqué en Provence lors du dernier mercato hivernal en provenance de sa Loire Atlantique natale, Merlin a été baladé parmi plusieurs systèmes au gré des changements d’entraîneurs. Mais c’est au sein du 3-5-2 concocté par Roberto De Zerbi depuis le déplacement à Lens en novembre dernier (1-3) que le natif de Pornic a le mieux exprimé son talent, jusqu’à devenir « un joueur important pour cette équipe » selon le coach transalpin. Un gage de confiance rendu sur le terrain par le joueur de 22 ans face au Havre en délivrant deux passes décisives, quasiment un mois après avoir inscrit son premier but sous la tunique olympienne face à Lille (1-1). Un boost d’adrénaline auquel risque bien de devenir accro celui que l’on surnomme « Merlinho », comme il l’a confié à l’issue de la rencontre face aux Dogues : « C’était un bon match. Je suis content de mon but, mais la fin est un peu frustrante […] C’est une fierté et un honneur d’avoir marqué mon premier but sous ces magnifiques couleurs. Surtout au Vélodrome . » …

Tout propos recueillis par LB sauf mention.

Par Léna Bernard, au Vélodrome pour SOFOOT.com