Merkel dévoile son portrait officiel pour le siège de la chancellerie à Berlin

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel (à gauche) et l’artiste franco-allemand Jérémie Queyras (à droite) se tiennent à côté de sa peinture « Portrait de l’ancienne chancelière fédérale Angela Merkel » après son dévoilement au musée Bode à Berlin, le 30 juin 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a dévoilé mardi son portrait, destiné à rejoindre ceux de ses prédécesseurs masculins au siège de la chancellerie à Berlin.

Mme Merkel a coupé un ruban pour révéler la peinture de l’artiste franco-allemand Jérémie Queyras au musée Bode de Berlin, où elle restera exposée jusqu’en octobre.

Le tableau montre Angela Merkel portant l’une de ses vestes emblématiques.

Selon le journal Die Zeit, Mme Merkel a posé pour ce portrait pendant quelques mois dans un atelier spécialement aménagé à cet effet à Berlin.

"C’est étrange quand on devient lentement de l’histoire", a déclaré la chancelière de 71 ans au journal la semaine dernière. "Alors je serai simplement pendue là", a-t-elle ajouté, dans un commentaire typiquement pragmatique.

Au cours de ses 16 années à la tête de la première économie européenne, Angela Merkel était réputée pour son style de leadership calme et imperturbable.

Depuis son départ en 2021, elle est accusée d’avoir été trop conciliante envers la Russie et d’avoir déclenché des turbulences ainsi que la montée de l’extrême droite avec sa politique de porte ouverte lors de la crise migratoire de 2015-2016.