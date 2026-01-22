 Aller au contenu principal
Mercosur: le Parlement européen rejette une motion de censure contre von der Leyen
information fournie par AFP 22/01/2026 à 16:12

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, au Parlement européen à Strasbourg le 21 janvier 2026 ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Le Parlement européen a largement rejeté jeudi une motion de censure visant Ursula von der Leyen, à l'initiative du groupe d'extrême droite Patriotes pour l'Europe, sur fond de critiques ciblant l'accord commercial avec les pays du Mercosur.

Cette motion de censure contre la présidente de la Commission européenne a recueilli 390 voix contre, 165 pour et dix abstentions.

Pour être adoptée, elle devait obtenir une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des 720 eurodéputés.

C'est la quatrième motion de censure à laquelle échappe Mme von der Leyen, qui est issue de la droite.

Cette fois, elle a eu le soutien des eurodéputés de la droite française. En octobre, ils avaient été les seuls élus de la droite européenne (le groupe PPE) à soutenir une tentative de censure, déjà déposée par le groupe des Patriotes pour l'Europe que préside Jordan Bardella.

"La véritable censure du Mercosur a été votée hier grâce à la saisine" de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a justifié à l'AFP l'eurodéputé François-Xavier Bellamy (PPE).

Ce recours, à l'initiative de 150 eurodéputés de tous bords hostiles à l'accord commercial, a été soutenu de justesse mercredi, par 334 voix contre 324, au grand soulagement des agriculteurs qui s'étaient rassemblés par milliers devant le Parlement européen contre l'accord avec le Mercosur.

"Désormais, notre combat est gagné", a affirmé M. Bellamy, estimant que cela rendait "de facto caduque" la motion de censure soumise au vote jeudi.

La saisine de la Cour de justice de l'UE constitue un revers pour Mme von der Leyen, qui avait vanté ce traité qui supprime les droits de douane sur plus de 90% des échanges bilatéraux.

La CJUE devra maintenant vérifier si l'accord, signé samedi au Paraguay après plus de 25 ans de négociations, est conforme aux traités européens ou s'il doit être retoqué.

Avant la décision de la justice européenne, la Commission a le droit d'appliquer le traité à titre provisoire. Mais ce n'est pas tranché à ce stade, souligne Bruxelles, qui avait fait part de sa "profonde déception" après le vote.

Agriculteurs en colère
