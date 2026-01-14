Mercosur: avant de signer au Paraguay, von der Leyen ira au Brésil

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra au Brésil vendredi, avant d'aller signer l'accord commercial avec les pays du Mercosur le lendemain au Paraguay, a annoncé Bruxelles.

Le président brésilien Lula a joué un rôle "crucial" pour faire aboutir ce traité de libre-échange avec l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, souligne l'Union européenne.

Ursula von der Leyen se déplacera donc vendredi à Rio avec Antonio Costa, le président du Conseil européen, l'instance qui représente les 27 pays membres.

"Le Brésil est un partenaire clé de l'Union européenne dans les domaines du commerce, de l'investissement, du climat, du multilatéralisme (...) de la démocratie et des droits de l'homme", insiste le Conseil européen dans un communiqué.

Puis samedi, Ursula von der Leyen et Antonio Costa iront à Asuncion au Paraguay pour signer cet accord de libre-échange, après plus de 25 ans de négociations.

En supprimant une large part des droits de douane, ce traité favorise les exportations européennes de voitures, de machines, de vins et de fromages.

Dans le sens inverse, il facilite l'entrée en Europe de bœuf, de volaille, sucre, riz, miel et soja sud-américains, avec des quotas de produits détaxés qui alarment les filières concernées.

Pour ses détracteurs, ce traité va bousculer l'agriculture européenne avec des produits moins chers et pas forcément respectueux des normes de l'UE, faute de contrôles suffisants.

Pour ses partisans, il va permettre au contraire de relancer une économie européenne à la peine et de soigner les relations diplomatiques avec l'Amérique latine.

Après cette signature, il devra encore être ratifié par le Parlement européen dans les semaines ou les mois qui viennent. Le scrutin pourrait être serré, même si une majorité semble favorable à l'accord.

Dès mercredi prochain, les eurodéputés se prononceront sur une éventuelle saisine de la justice contre ce traité.