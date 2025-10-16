 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Menace russe : le chef d'état-major de l'armée de Terre française affiche son scepticisme sur le "mur" antidrones européen
information fournie par Boursorama avec Media Services 16/10/2025 à 14:30

"Dans le combat immémorial de l'épée et de la cuirasse, c'est l'épée qui a l'avantage, c'est les drones qui aujourd'hui l'emportent sur la défense", a tranché le patron de l'armée de Terre.

Pierre Schill à Beynes, le 6 mai 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Pierre Schill à Beynes, le 6 mai 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"La défense exclusivement par le mur est vouée à l'échec", a estimé jeudi 16 octobre le chef d'état-major de l'armée de Terre française, Pierre Schill, estimant que ce projet pharaonique proposé par la Commission européenne pour faire face aux incrusions aériennes russes doit démontrer sa "pertinence".

L'Initiative européenne pour les drones (Eddi) a le mérite de montrer une "volonté manifeste (des Européens, ndlr) de répondre à des attaques potentielles et des menaces", a jugé le général Pierre Schill devant la presse. Mais "c'est dans les détails et la rapidité du déploiement que se jugera la pertinence de ce sujet" , selon lui: "est-ce que ça va être un mur étanche sur les milliers de kilomètres de frontières de l'Otan ? Est-ce que ça va combiner des moyens de détection et des moyens de destruction dans la profondeur? Est-ce que ce sera concentré sur certains points?".

Plus généralement, "la défense exclusivement par le mur est vouée à l'échec parce qu'elle laisse à l'attaquant l'initiative et elle oblige le défenseur à être fort partout", observe le général Schill.

Il faudra une "combinaison" de moyens

Pour le chef d'état-major, "dans le combat immémorial de l'épée et de la cuirasse, c'est l'épée qui a l'avantage , c'est les drones qui aujourd'hui l'emportent sur la défense. On n'a pas trouvé la martingale contre les drones, c'est une réalité".

La réponse ne sera pas un outil unique mais vraisemblablement une "combinaison" de moyens, comme les lasers, les drones intercepteurs ou encore le brouillage.

Bruxelles souhaite la constitution, dès l'an prochain, d'un système de détection à l'aide de capteurs terrestres ou par satellite, avant de se doter de capacités de traçage et d'interception de drones d'ici à 2027.

Face aux attaques hybrides menées par Moscou, il faut "se montrer suffisamment fort et crédible" pour dissuader , estime encore le général Schill, selon qui il faut "être prêt et le faire savoir".

De février à avril, l'armée française mènera notamment Orion 26, un vaste exercice interarmées incluant des nations alliées, qui constituera pour le chef d'état-major de l'armée de Terre "un signal envoyé à nos adversaires et à nos alliés", afin d'être "redouté" par les premiers, "reconnu" par les seconds.

Guerre en Ukraine

6 commentaires

  • 16 octobre 17:20

    Dépenser beaucoup d'argent pour pas grand chose pour répondre au grand sont et lumière organisé par l'OTAN.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Pékin reçoit les patrons américains d'Apple et Blackstone
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:06 

    Des ministres chinois ont reçu cette semaine les patrons du géant technologique californien Apple , Tim Cook, et du fonds d'investissement américain Blackstone, Stephen Schwarzman, en pleine escalade commerciale sino-américaine. Les officiels chinois ont mis à ... Lire la suite

  • Arsenio Dominguez, le secrétaire général de l'OMI, le 8 octobre 2025, à Londres ( AFP / Adrian Dennis )
    Accord pour des bateaux moins polluants: vote décisif sous pression américaine
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:03 

    Les pays membres de l'Organisation maritime internationale (OMI) se prononcent vendredi à Londres sur l'adoption d'un plan ambitieux visant à réduire la pollution des navires marchands, mais les Etats-Unis oeuvrent pour faire basculer le vote. L'adoption de ce ... Lire la suite

  • Hermès 3 (Crédit: Modern Affliction / Unsplash)
    Hermès ouvre son premier magasin à Nashville aux États-Unis
    information fournie par Zonebourse 17.10.2025 07:59 

    Hermès renforce sa présence aux États-Unis avec l'ouverture de son premier magasin à Nashville, le quarante-troisième du pays. Cette nouvelle adresse est située dans le quartier de Wedgewood-Houston. Réparti sur deux niveaux d'une ancienne fabrique de bonneterie, ... Lire la suite

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec les inquiétudes sur les banques régionales US
    information fournie par Reuters 17.10.2025 07:50 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, au terme d'une première semaine de résultats d'entreprises chargée, alors que les investisseurs s'inquiètent de possibles tensions sur le crédit aux Etats-Unis ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank