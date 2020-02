Menace de liquidation sur les hôtels français du milliardaire Al Jaber

Le parquet va requérir, ce lundi 10 février, devant le tribunal de commerce de Paris, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des quatre sociétés françaises du groupe hôtelier que détient l'homme d'affaires australo-saoudien, Mohamed Bin Issa Al Jaber. Est notamment visée la société JJW Luxury Hotels, propriétaire de plusieurs établissements de luxe situés dans le triangle d'or parisien, en particulier l'hôtel Le Balzac, qui abrite le restaurant triplement étoilé de Pierre Gagnaire (locataire des lieux), à deux pas des Champs-Élysées. Constatant que la cessation de paiements des sociétés du groupe (JJW Luxury Hotels, JJW France, Amarente et Median) est « indiscutable », qu'elles ont accumulé de nouvelles dettes depuis la mise en place du plan de sauvegarde décidé le 16 juillet 2013, et considérant qu'il n'y a « aucune probabilité sérieuse » que les engagements pris à l'époque soient tenus, le ministère public considère, dans une requête que Le Point a pu consulter, que leur « redressement est manifestement impossible ». Il demande, par conséquent, la « résolution » (annulation) du plan de sauvegarde arrêté il y a sept ans et le placement en liquidation judiciaire des quatre sociétés. En clair, il est demandé au tribunal de commerce d'ordonner la vente des hôtels qu'elles détiennent, de manière à rembourser autant que faire se peut leurs créanciers, à commencer par l'État auquel elles...