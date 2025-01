Menace d'annexion de Donald Trump : 85% des Groenlandais contre un rattachement aux États-Unis, selon un sondage

Le Groenland est lui-même en quête de souveraineté et la question de l'indépendance sera au cœur de la campagne pour les prochaines élections locales.

( Ritzau Scanpix / NIKOLAI LINARES )

Alors que Donald Trump clame qu'il fera du Groenland un territoire américain, sans même écarter un recours à la force, un sondage publié mercredi 29 janvier révèle qu'une très large majorité de Groenlandais ne veulent pas faire partie des États-Unis

Quelque 85% des Groenlandais répondent "non" à la question de quitter le royaume danois -qui inclut aussi les îles Féroé- pour faire partie des États-Unis, selon ce sondage réalisé par l'agence Verian pour le quotidien Berlingske et le journal groenlandais Sermitsiaq . Seuls 6% y sont favorables, et 9% sont indécis.

"Il s'agit de la première enquête qui parvient à interroger une partie représentative de la population groenlandaise, et je pense que c'est très important", souligne auprès de l' AFP Kasper Moller Hansen, professeur de sciences politiques à l'université de Copenhague. "Ils ne veulent pas être Américains, je pense que le sondage le montre très clairement" , ajoute ce spécialiste des sondages.

L'inquiétude monte au Danemark face aux velléités de Donald Trump, qui a répété samedi que les États-Unis "obtiendraient" le Groenland, et que Copenhague finirait par céder. Mardi, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a répliqué, après une visite à Paris pour y rencontrer Emmanuel Macron : "Il faut absolument respecter le territoire et la souveraineté des États, c'est un élément essentiel de la communauté internationale".

La question de l'indépendance

Le Groenland est lui-même en quête de souveraineté et la question de l'indépendance sera au cœur de la campagne pour les prochaines élections locales qui doivent se tenir au plus tard le 6 avril. Dans ce contexte, 45% des Groenlandais interrogés perçoivent l'intérêt de Donald Trump pour leur pays comme "une menace", 43% comme "une opportunité", et 13% sont indécis.

"Trump a mis le Groenland à l'ordre du jour politiquement , y compris pour les Danois et le parlement danois, ce qui signifie que le Danemark est désormais conscient qu'il doit faire quelque chose", explique Kasper Moller Hansen. Les dirigeants du pays scandinave ont ainsi déployé ces derniers jours plusieurs initiatives pour montrer leur implication. Une enveloppe de deux milliards d'euros va être consacrée au renforcement de la sécurité dans l'Arctique, et un plan d'action contre le racisme à l'encontre des Groenlandais au Danemark a été présenté.

Outre son emplacement stratégique, le Groenland - très dépendant financièrement de sa puissance de tutelle - possède de vastes réserves minières et pétrolières inexploitées mais leur accès promet d'être compliqué.

Le Groenland compte 57.000 habitants.

L'étude publiée par Berlingske a été réalisée du 22 au 26 janvier 2025 sur un échantillon représentatif de 497 citoyens groenlandais âgés de 18 ans et plus. Les résultats publiés par Berlingske présentent une marge d'erreur entre 1,9 et 4,4 points de pourcentage.