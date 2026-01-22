Mélenchon: aux municipales, LFI doit incarner "la nouvelle France" de la diversité

Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI,lors d'un meeting de soutien à François Piquemal, député FLI - NFP et candidat de la liste Demain Toulouse aux élections municipales, le 22 janvier 2026 à Toulouse ( AFP / Ed JONES )

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a estimé jeudi à Toulouse que son parti devait démontrer aux prochaines élections municipales "sa capacité à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement", lors d'un meeting de soutien au candidat local LFI, François Piquemal.

"Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps", a lancé M. Mélenchon, devant une salle de "plus de 1.500 personnes", selon les organisateurs.

"Ce n'est pas parce qu'il y a dix dingues dans un coin qui ont peur d'être remplacés par leurs enfants que nous devons partager leurs peurs", a-t-il ajouté, devant une assistance où flottaient des drapeaux français, de LFI, du NPA ou de la Palestine.

Dans un discours de plus d'une heure jalonné de références historiques et de nombreux commentaires sur la situation internationale, le leader de LFI a estimé que la bataille des municipales était liée à celle de la présidentielle car "nous allons faire localement des choses dont on voudra donner le goût pour tout le pays".

Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI, et François Piquemal, député LFI - NFP et candidat de la liste Demain Toulouse aux élections municipale, slors d'un meeting à Toulouse, le 22 janvier 2026 ( AFP / Ed JONES )

M. Mélenchon a par ailleurs ironisé sur les listes concurrentes de gauche qui n'ont qu'une "chose à dire, la même -- ils ne sont même pas originaux -- d'une ville à l'autre: ils disent (à propos de LFI, ndlr) ils ne feront pas 10% et le pire qui leur arrive, c'est qu'ils croient à leur propre propagande".

"Ne rentrez pas la tête dans les épaules, ne regardez pas ailleurs, ce que nous faisons, c'est construire cette France dont non seulement les Français ont besoin mais dont le monde a besoin", a lancé M. Mélenchon à ses partisans, souhaitant que la France soit "une puissance qui n'a peur de personne (...) et qui porte haut la voix pour dire: M. Trump, vous êtes un grossier plouc, vous ne nous faites pas peur".

Avant lui, François Piquemal, député LFI des quartiers populaires de l'ouest de Toulouse, qui se lance à 41 ans pour la première fois à l'assaut du Capitole, avait appelé à en finir "avec quatorze années de droite réactionnaire" dans la ville rose, incarnées selon lui par le maire sortant, Jean-Luc Moudenc (DVD).