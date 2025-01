Meilleures universités du monde : la française PSL vise le top 10 d'ici dix ans

Créé en 2019, l'établissement regroupe des entités prestigieuses telles que l'ENS, Paris-Dauphine, l'école des Mines de Paris ou encore le Collège de France.

Le président de PSL, El-Mouhoub Mouhoud, le 14 janvier 2025, à Paris ( AFP / THIBAUD MORITZ )

L'université PSL (Paris Sciences et Lettres), qui regroupe plusieurs établissements du supérieur dont l'ENS Ulm ou Paris-Dauphine, veut "se positionner comme une université d'avant-garde", parmi "les dix premières mondiales" d'ici 2035, a indiqué son nouveau président, El Mouhoub Mouhoud.

"Mon objectif final, c'est de positionner PSL d'ici 2035 comme une université de recherche de rang mondial encore plus inclusive et à l'avant-garde du changement", "parmi "les dix meilleures universités mondiales", a indiqué à l'AFP cet économiste, ancien président de l'université Paris-Dauphine, qui a présenté lundi ses priorités à la presse. "J'ai un projet sur dix ans qui se décline en deux séquences: la première, déjà engagée, de consolidation de notre modèle économique et de nos fondations, et la seconde de déploiement international", a-t-il ajouté.

Deuxième fleuron francilien avec Paris-Saclay

PSL, qui agrège onze entités telles que l'ENS, Paris-Dauphine, l'Ecole nationale des chartes, l'école des Mines de Paris, le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, l'Ecole pratique des hautes études ou le Collège de France, s'est positionné 33e dans le dernier classement mondial de Shanghai des établissements d'enseignement supérieur (en progression de huit places). C'est le deuxième établissement français de ce classement, derrière l'université Paris-Saclay (12e).

En 2024, quatre universités françaises figuraient ainsi dans le top 100 mondial, toutes en progression par rapport à 2023 : Paris-Saclay (12e, +3 places), PSL (33e, +8 places, Sorbonne Université (41e, +5), Université Paris-Cité (60e, +9). Outre ces quatre premiers implantés à Paris et en Ile-de-France, 14 autres établissements français figurent eux dans le Top 500, et sont répartis dans toute la France.

Selon le président de PSL, "il faut chercher à diversifier le modèle économique et avoir davantage de ressources propres encore", même si "PSL a déjà 50% de ressources propres en moyenne, quand on prend le budget consolidé de tous les établissements membres". Pour cela, El Mouhoub Mouhoud table notamment sur "les ressources venant d'une série d'actions menées en propre, comme la formation continue", sur le développement du "mécénat pour la recherche" ou des "aides des anciens de PSL". Pour renforcer "l'attractivité internationale", le président de PSL estime ensuite "fondamental de recruter et retenir les talents" grâce à "une politique d'incitation".

Mais il veut aussi "favoriser l'interdisciplinarité, la collégialité et la coopération inter-établissements", comme avec Parisanté campus, qui rassemble depuis 2021 des acteurs de la santé, ou la Paris School of Artificial Intelligence (Prairie-PSAI), qui sera lancée en septembre 2025 (en partenariat avec l'université Paris Cité ou le CNRS). Parmi ses projets également, la création d'une "Paris School of Arts", pour "rendre visible la recherche en art" et qui permettra "d'ouvrir d'ici deux ans un Bachelor of Arts".

Le Top 10 2024 du Classement de Shanghai des meilleures universités :

1) Harvard Université - USA

2) Stanford University - USA

3) Massachusetts Institute of Technology (MIT) - USA

4) University of Cambridge - Royaume-Uni

5) University of California, Berkeley - USA

6) University of Oxford - Royaume-Uni

7) Princeton University - USA

8) California Institute of Technology - USA

8 bis) (même score) : Columbia University - USA

10) University of Chicago - USA