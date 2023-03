Meilleures assurances vie 2022 : les 4 contrats thématiques primés par Le Revenu

La sélection du Revenu des 4 meilleurs contrats d'assurance vie thématiques. (© Adobestock)

Vous souhaitez donner du sens à votre épargne ? Le Revenu a sélectionné pour vous quatre contrats innovants pour investir en direct en actions, immobilier, dans des ETF ou dans des fonds éthiques. Ils ont obtenu un Trophée d'Or 2022 du Revenu.

Ces dernières années, l’offre d’assurance vie est devenue très riche. On compte actuellement plusieurs centaines de contrats ouverts à la commercialisation. De nouveaux contrats émergent. Ils ont été élaborés autour d’une thématique particulière ou investis sur des catégories de fonds spécifiques.

Leur but : répondre aux attentes d’épargnants de plus en plus exigeants et avertis qui souhaitent donner du sens à leurs placements et profiter des avantages fiscaux de l'assurance vie.

Investir selon ses convictions

La rédaction du Revenu a souhaité récompenser quatre contrats, tous récents. Si vous voulez investir dans des actions en direct, le tout nouveau contrat du courtier Internet Placement-direct assuré par Swiss Life vous ouvre les portes des Bourses sur trois continents: Europe, Amérique et Asie.

Pour donner du sens à votre épargne, le contrat Kaori Vie conçu par Generali, Asac-Fapès et le Secours Catholique, vous donne accès à des fonds éthiques.

Pour investir dans des ETF (ou trackers), ces fonds aux frais réduits répliquant des indices, le contrat Yomoni assuré par Suravenir a fait ses preuves avec ses dix profils de gestion pilotée.

Enfin, si vous avez la fibre immobilière, Corum Life vous permet d’investir dans des fonds immobiliers maison (SCPI et fonds obligataires) sans frais supplémentaires.

Point commun de ces contrats récompensés par Le