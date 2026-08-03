Mégafeu en Gironde: des pompiers ukrainiens interviennent, une première

Un pompier ukrainien s'emploie à éteindre de la végétation encore fumante près du village du Temple, dans le sud-ouest de la France, le 3 août 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Après 52 heures de voyage par la route, des pompiers ukrainiens participaient lundi à des opérations de noyage du mégafeu qui a ravagé la Gironde, une mobilisation inédite en France, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Soixante-dix soldats du feu sont arrivés dimanche midi dans quinze véhicules, dont dix camions de lutte contre les flammes, après avoir traversé l'Ukraine, la Pologne, l'Allemagne et la France, pour prêter main-forte à leurs homologues français à l'ouest de Bordeaux.

Comme d'autres détachements étrangers engagés contre le gigantesque incendie (42.000 hectares) déclenché le 22 juillet, ils reçoivent des instructions quotidiennes. Lundi, leur mission consistait à noyer d'eau des fumerolles et points chauds sur la commune du Temple, à l'interface entre forêt brûlée et non brûlée, pour éviter une éventuelle reprise et propagation de l'incendie.

Des pompiers ukrainiens participent à la lutte contre les incendies en cours en France près du village du Temple, dans le sud-ouest de la France, le 3 août 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Les pompiers ukrainiens ont proposé leur aide dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, auquel participent dix États non membres (Islande, Norvège, Serbie, Macédoine du Nord, Monténégro, Turquie, Bosnie-Herzégovine, Albanie, Moldavie et Ukraine).

"Toute aide est utile et précieuse, donc l'Ukraine a proposé son assistance et nous l'avons bien évidemment acceptée", s'est félicité lundi Thomas Mimiague, officier de communication du Service départemental d'incendie et de secours en Gironde (Sdis 33).

"Notre objectif est d'être là où l'on a besoin de notre aide. Notre pays vit une période difficile, il y a des bombardements et des coupures de courant mais nous essayons toujours de trouver des ressources pour porter assistance à d'autres pays car ils font la même chose pour nous", a souligné Khrystyna Pertsovych, porte-parole des services d'urgence ukrainiens.

"Les pompiers sont une grande famille qui ne connaît pas de frontière. Quand l'Ukraine a besoin d'aide, la France nous l'apporte toujours", a-t-elle insisté.