Méga-panne électrique d'avril en Espagne et au Portugal: "la première" liée à la surtension en Europe voire dans le monde (experts européens)

Des voyageurs sont assis ou allongés au sol alors qu'ils se préparent à passer la nuit dans la gare de Cordoue en raison d'une méga-panne électrique affectant l'Espagne et le Portugal le 28 avril 2025 ( AFP / JAVIER SORIANO )

La panne d'électricité géante qui a affecté l'Espagne et le Portugal le 28 avril est la "première" liée à un phénomène de surtensions en Europe, et probablement dans le monde, selon le rapport d'étape "factuel" du panel de 45 experts européens mandatés pour mener les investigations techniques.

"Il s'agit de la panne d'électricité la plus grave qu'ait connue l'Europe au cours de ces vingt dernières années et le plus important est qu'il s'agit de la première du genre", c'est-à-dire liée à un phénomène de "surtensions en cascade", a déclaré Damian Cortinas, président du conseil de l'ENTSO-E, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, lors de la présentation à la presse de ce rapport.

"Cela ne s'est jamais produit auparavant en Europe, nous en sommes sûrs. Nous pensons également dans le monde entier, même si nous n'avons pas toutes les informations de chaque pays. Mais nous n'avons trouvé aucune mention de ce type de black-out (...) nulle part dans le monde", a-t-il indiqué.

Cette panne géante s'est produite le lundi 28 avril à 12H33 heure espagnole (10H33 GMT) et a touché l'ensemble de la péninsule. Elle a provoqué le chaos tant au Portugal qu'en Espagne, où les habitants ont été privés de courant mais aussi d'internet et de téléphonie mobile.

Ce rapport "factuel", décrivant l'enchaînement chronologique qui a mené à la panne générale, ne donne pas encore les causes primaires des premiers incidents. A la suite de ce rapport, le groupe d'experts dévoilera au 1er trimestre 2026 son rapport final qui contiendra ces "causes premières" et fournira des recommendations.

La confection de ce rapport d'étape s'est appuyé sur une quantité colossale de données, ce qui a nécessité "beaucoup de temps" pour les réunir, notamment parce que certains "tiers" "n’avaient pas donné leur consentement au gestionnaire de réseau de transport espagnol pour transmettre les données", a souligné le n°2 du panel d'experts Klaus Kaschnitz. Certaines données restent manquantes.

Selon le rapport, la demi-heure précédant la panne a été marquée par deux épisodes de "fluctuations de puissance, de tension et de fréquence" qui ont affecté principalement les systèmes électriques espagnol et portugais.

Un phénomène de surtension a déclenché une cascade de pertes de production suivie par des déconnexions en série de centres de production électrique - centrales thermiques et centrales renouvelables - dont les causes exactes ne sont pas encore connues.

La tension électrique peut se comparer à la "pression" de l'eau dans un tuyau: appliquée à l'électricité, c'est la "pression" qui met les électrons en mouvement.