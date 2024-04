Méga-bénéfices de Vitol : les négociants d'hydrocarbures accumulent les milliards malgré la détente des prix de l'énergie

Le négociant suisse de matières premières a enregistré 28 milliards de bénéfices net en deux ans, selon des informations relayées par le Financial Times et Bloomberg.

( AFP / HUSSEIN FALEH )

Vitol, le plus grand négociant indépendant de matières premières au monde, a publié un bénéfice net de 13 milliards de dollars en 2023, selon plusieurs médias dont le Financial Times et Bloomberg . Ce résultat est le deuxième plus élevé jamais enregistré par l'entreprise de trading pétrolier, après la performance de l'année dernière (15,1 milliards de dollars en 2022).

La détente observée sur les prix de l'énergie a fait reculer de 20% le chiffre d'affaires de Vitol, passant de 505 à 400 milliards. Malgré cette tendance, la maison de trading soigne ses marges, en raison des bouleversements sur les chaines d'approvisionnement.

Changement d'ère

Fin février, le directeur général avait fait valoir l'impact des sanctions contre le pétrole et le gaz russe sur les flux d'hydrocarbures. "L'ampleur de ce réalignement ne doit pas être sous-estimée", déclarait ainsi Russell Hardy, au sujet des hydrocarbures russes, et des "nouvelles voies d'accès" à trouver.

Vitol a ainsi accumulé, entre 2022 et 2023, un bénéfice de 28 milliards de dollars sur deux ans. En 2021, avant l'invasion russe en Ukraine, ce résultat net que s'élevait "que" à 4 milliards de dollars.

L'ampleur de ces profits promet de généreux dividentes aux 450 associés actionnaires de Vitol, répartis en Genève, Londres, Houston, et Singapour.

Gunvor, concurrent de Vitol, a lui dévoilé la semaine dernière un résultat net de 1,25 milliard de dollars en 2023, soit, là encore, la deuxième meilleure année de son histoire.