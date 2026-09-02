Médias : le milliardaire Xavier Niel favori pour racheter 60 millions de consommateurs, mis en vente par l'Etat

Xavier Niel à Paris le 20 juillet 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La candidature de Xavier Niel a été retenue par le liquidateur et est présentée ce mercredi 2 septembre aux salariés à l'occasion d'un CSE (comité social et économique).

Le magazine de défense des consommateurs concurrent de Que Choisir, bientôt racheté par Xavier Niel ? Le milliardaire a déposé une offre pour la reprise du magazine 60 millions de consommateurs, mis en vente par l'Etat auprès duquel son offre tient la corde, selon des sources proches du dossier mardi 1er septembre, confirmant une information de La Lettre. La loi de finances avait acté la mise en liquidation d'ici à fin mars 2026 de l'Institut national de la consommation (INC), organisme public qui édite 60 millions de consommateurs, et l'éventuelle cession de son célèbre mensuel à un acteur privé, en raison d'une situation financière dégradée. Un décret publié fin mars prévoyait la nomination d'un liquidateur, pour une période de neuf mois, et un autre délai de trois mois pour trouver un repreneur.

D'après des sources proches du dossier, trois candidatures ont été reçues, dont celle de Xavier Niel, via sa holding NJJ Médias, et une autre de l'association Que Choisir Ensemble (ex-UFC Que Choisir), éditeur du magazine du même nom, concurrent de 60 millions. Retenue par le liquidateur, celle du fondateur d'Iliad (Free) sera présentée ce mercredi aux salariés à l'occasion d'un CSE (comité social et économique). Elle prévoit la reprise de 29 emplois, dont l'ensemble de la rédaction, et une vingtaine de licenciements dans les services support, selon une source proche du dossier.

Plus de 71.000 abonnés en 2025

Contacté par l'AFP, le syndicaliste Lionel Maugain, délégué du SNME CFDT à l'INC 60 millions, a précisé que le CSE rendrait "un avis sur le projet de reprise en octobre", jugeant "regrettable" que l'information soit sortie "avant l'annonce aux salariés" ce mercredi. Également sollicité, le cabinet du ministre du Commerce Serge Papin n'a pas souhaité commenter, rappelant que "la procédure de reprise est encore en cours et n'est pas arrêtée".

Xavier Niel, qui n'a pas commenté, a déjà investi dans plusieurs médias. Propriétaire notamment de Nice-Matin, il a financé la création en 2022 du site L'Informé et a cédé, en 2024, la quasi-totalité de ses parts dans Le Monde à un "Fonds pour l'indépendance de la presse". Après un déficit de 719.000 euros en 2024, l'INC, créé en 1966 et devenu un établissement public industriel et commercial (EPIC) en 1990, est revenu dans le vert en 2025, selon Lionel Maugain, évoquant un bénéfice de 236.000 euros. 60 millions de consommateurs comptait plus de 71.000 abonnés en 2025 et quelque 20.000 ventes en kiosque par numéro, d'après la même source.