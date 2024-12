Médias: DAZN met la main sur un câble-opérateur australien du groupe News Corp

News Corp, le groupe médiatique du magnat australo-américain Rupert Murdoch, a annoncé dimanche, dans un communiqué, la cession de son câble-opérateur en Australie Foxtel à la plateforme britannique spécialisée dans les événements sportifs DAZN.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'opération, qui valorise la chaîne à 3,4 milliards de dollars australiens (2,1 milliards de dollars américains), intègre également la reprise de la dette de l'entreprise, de 578 millions de dollars australiens (361 millions USD), a précisé le groupe.

Elle devrait être finalisée au cours du second semestre 2025, une fois l'ensemble des autorisations réglementaires obtenues.

Foxtel, qui revendique 4,7 millions d'abonnés, était jusqu'ici détenu à 65% par News Corp et à 35% par l'opérateur de télécoms australien Telstra. Les groupes conserveront respectivement 6% et 3% du capital à l'issue de la vente.

"Foxtel est devenu un véritable leader du numérique et de la diffusion en continu en Australie, et nous pensons que DAZN est le propriétaire idéal pour faire passer l'entreprise au niveau supérieur grâce à ses capacités technologiques, son empreinte mondiale et ses droits sportifs ", a déclaré le directeur général de News Corp, Robert Thomson, cité dans le communiqué.

Dans un communiqué séparé, le directeur général de DAZN, Shay Segev, a estimé pour sa part que "cette opération est une incroyable opportunité pour DAZN de faire son entrée sur un marché-clé, un pas supplémentaire dans notre stratégie pour devenir le diffuseur sportif de référence dans le monde".

Une opération d'autant plus essentielle pour le groupe que "les Australiens regardent plus de sport que n'importe quel autre pays dans le monde", a affirmé M. Segev.

Elle permet également à DAZN de mettre la main sur les droits de diffusion du cricket et du football australien, deux sports particulièrement populaires dans le pays.

DAZN s'est imposé ces dernières années comme un diffuseur incontournable du sport dans le monde, avec notamment les droits domestiques de diffusion de la Serie A italienne, la Bundesliga allemande ou de la Ligue 1 en France.

Mais le groupe peine pour l'instant à attirer les abonnés en France, même s'il n'a pas communiqué sur le nombre d'abonnements souscrits depuis le lancement de son offre, au début de la saison.

Le groupe britannique a revendiqué un chiffre d'affaires de plus de 3,2 milliards de dollars en 2023 sans préciser son résultat net. Il avait cependant perdu plus d'un milliard de dollars en 2022.