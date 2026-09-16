McLaren investira €583 mlns pour développer sa production au Royaume-Uni, lancer un modèle SUV

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par Nick Carey

McLaren, constructeur britannique de voitures de sport haut de gamme, a ‌annoncé qu'il allait investir 500 millions de livres sterling (583 millions d'euros) dans ses activités de fabrication et d'ingénierie au Royaume-Uni.

Dans ce cadre, il va lancer de nouveaux modèles, dont ​son tout premier SUV, afin de stimuler ses ventes et de viser des marges bénéficiaires plus élevées, afin de rivaliser avec des marques telles que Ferrari.

Les investissements de McLaren porteront notamment sur une nouvelle usine d'assemblage au Royaume-Uni et le constructeur développera et fabriquera également ses propres transmissions et moteurs, ce qui, selon lui, permettra de créer 1.000 ​emplois directs et indirects d'ici 2032.

"McLaren Automotive double la mise en Grande-Bretagne", a déclaré le Premier ministre britannique Andy Burnham dans un communiqué.

Le plan d'expansion de l'entreprise intervient dans un contexte où de nombreux autres constructeurs automobiles du ​secteur sont en pleine restructuration.

Nissan se sépare ainsi d'usines et abandonne des projets de ⁠futurs modèles. Jaguar Land Rover réduit ses effectifs tandis que le conseil de surveillance de Volkswagen vient d’approuver un plan de redressement prévoyant des suppressions d’emplois ‌massives.

Nick Collins, PDG de McLaren, a déclaré à Reuters que le plan d'investissement de l'entreprise faisait suite à la restructuration menée l'année dernière après son rachat par CYVN Holdings, société basée à Abou Dhabi, qui a également acquis une participation minoritaire dans les activités de Formule ​1 de McLaren.

Le principal actionnaire du constructeur automobile est désormais ‌l'IMAD, le fonds souverain de l'émirat d'Abou Dhabi.

L'IMAD s'est engagé à investir 1,5 milliard de livres sterling dans McLaren au ⁠cours des cinq prochaines années.

McLaren a réduit ses stocks excédentaires chez les concessionnaires l'année dernière en supprimant l'une des deux équipes de production de l'usine d'assemblage de son siège social à Woking, ville au sud-ouest de Londres, et s'est désormais tourné vers une production à la commande.

Dans le cadre de ce processus de restructuration, les ventes sont passées ⁠d'un peu moins de 3.300 voitures ‌en 2024 à environ 2.000 en 2025.

PAS DE VOITURE ÉLECTRIQUE À CE STADE

Le nouveau SUV "performance" en cours de développement s'inscrit dans une stratégie ⁠visant à stimuler les ventes en offrant davantage d'options aux clients grâce à plusieurs modèles prévus. Nick Collins a refusé de fournir des détails sur les produits ou les ‌dates de lancement.

"Nous le ferons à la manière de McLaren", a déclaré le PDG à propos du SUV. "Il apportera quelque chose d'unique à ce ⁠segment, ce que les clients apprécieront, selon nous."

Les SUV sont devenus un moteur de croissance pour les constructeurs de voitures ⁠de sport de luxe, leur permettant d'élargir ‌leur clientèle au-delà des acheteurs traditionnels de voitures de sport, afin de tirer parti de la forte demande en véhicules utilitaires haut de gamme.

Chez Lamborghini, le SUV Urus a ​stimulé la croissance des ventes de la marque depuis son lancement en 2018. Chez son ‌concurrent Ferrari, la production du SUV Purosangue, dont le prix avoisine les 450.000 euros, a été limitée afin de préserver l'exclusivité du véhicule.

Le SUV Bentayga est le modèle le plus vendu du constructeur britannique ​de luxe Bentley.

Michael Straughan, directeur des opérations de McLaren, a déclaré que le constructeur avait besoin de croissance pour réduire ses coûts de matières premières et augmenter ses bénéfices, et que le moyen d'y parvenir passait par l'élargissement de sa gamme de produits, à commencer par le SUV.

McLaren est déficitaire depuis des années, mais Michael Straughan a ⁠affirmé que les marges de l'entreprise pourraient rivaliser avec celles des leaders de ce segment dominé par Ferrari, qui affiche les marges bénéficiaires les plus élevées de l'industrie automobile.

"Nous pouvons égaler les meilleurs, mais nous avons encore un long chemin à parcourir", a-t-il déclaré.

Alors que Ferrari a lancé un modèle entièrement électrique, la Luce, qui a reçu un accueil mitigé de la part des investisseurs, le PDG de McLaren a déclaré que le constructeur n'avait pour l'instant aucun projet de véhicule électrique, car il n'y avait pas de demande de la part des clients.

"Nous développerons un véhicule électrique lorsque nos clients nous le demanderont", a-t-il déclaré. "Et pour l'instant, ils ne le demandent pas."

(Par Nick Carey; ​Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)