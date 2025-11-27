Mbappé va pouvoir jouer en Ligue Europa
Une première dans sa carrière.
Trois semaines après avoir chuté contre l’Étoile rouge de Belgrade (1-0), le LOSC reçoit le Dinamo Zagreb ce jeudi soir. Actuellement 19 e au classement général de Ligue Europa, les hommes de Bruno Genesio se devront de se racheter et, pourquoi pas, se rapprocher un peu plus du top 8 en cas de bon résultat à Pierre Mauroy. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer