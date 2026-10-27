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Mbappé présente ses excuses après la polémique sur Mao Zedong
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 13:07

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L'international français Kylian Mbappé

L'international français Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, ‌lâché par plusieurs entreprises chinoises après des propos ​polémiques sur le "dictateur" Mao Zedong, a présenté mardi ses excuses, soulignant son "profond respect pour le ​peuple chinois et son histoire".

"Lors d'une récente interview, j'ai ​réagi à une image de ⁠moi me mettant en scène. Ce propos ‌était maladroit, et je comprends aujourd'hui qu'il a blessé de nombreuses personnes ​en Chine ‌et au sein de la communauté ⁠chinoise à travers le monde", déclare l'international français dans un communiqué en français, chinois, et ⁠anglais.

"Je présente mes ‌excuses à toutes celles et ceux ⁠que mes mots ont heurtés. Ce ‌n'était absolument pas mon intention. J'ai ⁠un profond respect pour le peuple chinois ⁠et son ‌histoire, et je suis sincèrement désolé", ajoute-t-il.

Dans une ​vidéo apparue en ‌ligne lundi, on entend Kylian Mbappé expliquer que le "mème" - une image ​ou une vidéo, souvent parodique, reprise massivement sur internet - le plus drôle ⁠qu'il ait vu de lui-même était celui où son visage avait été greffé sur celui d'"un dictateur chinois". A savoir Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine.

(Sophie Louet ​avec Vincent Daheron)

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