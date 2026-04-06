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Mbappé et Madrid, en pleine lune de fiel
information fournie par So Foot 06/04/2026 à 22:51

Mbappé et Madrid, en pleine lune de fiel

Mbappé et Madrid, en pleine lune de fiel

S’il aligne une nouvelle fois des statistiques impressionnantes, Kylian Mbappé ne fait déjà plus l’unanimité à Madrid. Moins de deux ans après son arrivée dans la capitale espagnole, son individualisme supposé est pointé du doigt. Soit les mêmes maux qui ont longtemps divisé à Paris et dans tout l’Hexagone.

C’est un paradoxe pour lequel les supporters du PSG se sont longtemps arraché les cheveux. Avant d’accepter, non sans un brin de soulagement, de penser à autre chose sans avoir vraiment tranché : les sept saisons de Kylian Mbappé dans la capitale auront-elles davantage été une source de plaisir ou de frustration ? Il en aura fallu moins de deux saisons, un échec en Ligue des champions et bientôt deux en Liga à leurs homologues madrilènes pour commencer à se creuser à leur tour les méninges.

Au-delà de ses buts en pagaille, Kylian Mbappé est-il une bénédiction ou un fléau ? Les équipes dans lesquelles ils évoluent sont-elles plus fortes – ou du moins plus épanouies et intéressantes à regarder quand il n’est pas là ? Les critiques visant son ego surdimensionné pour un sport prétendument collectif sont-elles justifiées ou trop sévères au vu du talent du bonhomme ? Il y a de quoi se faire de sacrés nœuds au cerveau.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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