Mbappé et Madrid, en pleine lune de fiel

S’il aligne une nouvelle fois des statistiques impressionnantes, Kylian Mbappé ne fait déjà plus l’unanimité à Madrid. Moins de deux ans après son arrivée dans la capitale espagnole, son individualisme supposé est pointé du doigt. Soit les mêmes maux qui ont longtemps divisé à Paris et dans tout l’Hexagone.

C’est un paradoxe pour lequel les supporters du PSG se sont longtemps arraché les cheveux. Avant d’accepter, non sans un brin de soulagement, de penser à autre chose sans avoir vraiment tranché : les sept saisons de Kylian Mbappé dans la capitale auront-elles davantage été une source de plaisir ou de frustration ? Il en aura fallu moins de deux saisons, un échec en Ligue des champions et bientôt deux en Liga à leurs homologues madrilènes pour commencer à se creuser à leur tour les méninges.

Au-delà de ses buts en pagaille, Kylian Mbappé est-il une bénédiction ou un fléau ? Les équipes dans lesquelles ils évoluent sont-elles plus fortes – ou du moins plus épanouies et intéressantes à regarder quand il n’est pas là ? Les critiques visant son ego surdimensionné pour un sport prétendument collectif sont-elles justifiées ou trop sévères au vu du talent du bonhomme ? Il y a de quoi se faire de sacrés nœuds au cerveau.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com