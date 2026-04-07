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Mircea Lucescu va pouvoir être opéré ce mardi
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 00:04

Mircea Lucescu va pouvoir être opéré ce mardi

Mircea Lucescu va pouvoir être opéré ce mardi

On croise les doigts. Actuellement en soins intensifs à Bucarest, Mircea Lucescu va pouvoir être opéré, comme l’a indiqué ce lundi soir l’hôpital SUUB, où le technicien de 80 ans est pris en charge depuis la fin de semaine dernière . « Pour le moment, il a été décidé de poursuivre le traitement en cours, dont la pertinence est jugée satisfaisante. Demain, l’état du patient sera réévalué et la possibilité d’une intervention invasive, à savoir la mise en place d’un système d’assistance circulatoire mécanique (ECMO), sera envisagée », a communiqué l’établissement de santé.

Hospitalisé depuis le 29 mars

Pour rappel, l’ancien sélectionneur de la Roumanie avait été admis aux urgences à la suite d’un malaise au camp d’entrainement de l’équipe nationale, fin mars . Alors qu’il semblait reprendre des forces et s’orienter vers un retour à son domicile, plusieurs arrêts cardiaques successifs ce vendredi avaient entrainé son placement en soins intensifs, où il est toujours actuellement. Désormais équipé d’un défibrillateur, l’ancien international roumain et entraineur de l’Inter, Galatasaray, du Chakhtar ou de la sélection turque va désormais faire l’object d’une intervention chirurgicale.…

FG pour SOFOOT.com

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