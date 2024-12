information fournie par So Foot • 20/12/2024 à 20:41

Mbappé et le PSG, ce n'est pas terminé

Mbappé et le PSG, ce n'est pas terminé

De grosses commissions en petites commissions.

Kylian Mbappé et le PSG n’ont pas enterré la hache. Le jour de son anniv, l’attaquant du Real Madrid a saisi la commission supérieure d’appel de la FFF pour enfin toucher les 55 millions d’euros que le PSG lui doit. L’Équipe indique que l’avocate du capitaine de l’équipe de France a saisi la FFF pour constater le non-respect par le PSG de cette clause. Une décision « contraire à la morale et à l’éthique » , indique auprès du journal Dephine Verheyden, l’avocate de Mbappé. « Il y a un CDD signé, homologué, exécuté et où le joueur n’est pas payé. C’est d’une banalité affligeante. » …

UL pour SOFOOT.com