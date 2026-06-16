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Mbappé devient le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 23:02

Mbappé devient le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus

Mbappé devient le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus

Les 57 rugissants ! Olivier Giroud n’aura pas profité très longtemps de ce record : Kylian Mbappé devient le co-meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France de football . Auteur de l’ouverture du score des Bleus contre le Sénégal après une magnifique passe de Michael Olise (66 e ), l’attaquant du Real a inscrit son 57 ème buts en sélection. Il égalise ainsi Olivier Giroud, qui détient ce record depuis les huitièmes de finale du Mondial 2022.

Pelé dépassé

Kylian Mbappé a marqué son treizième but en Coupe du monde. Il égalise Just Fontaine et a marqué un but de plus dans le tournoi que Pelé. Enfin, il débarque à trois unités du record de Miroslav Klose.…

UL pour SOFOOT.com

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