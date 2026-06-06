Mbappé, Cherki et les Bleus ne veulent pas être associés à une marque de paris sportifs

C’est bet… Plusieurs joueurs de l’équipe de France ont découvert que leur image était utilisée pour promouvoir un site de paris sportifs . Selon L’Équipe , Kylian Mbappé, Rayan Cherki et plusieurs Bleus n’ont pas aimé que leur image soit utilisée dans un spot publicitaire de la marque Betclic. L’entreprise, partenaire de la FFF, a diffusé une campagne mettant en scène cinq joueurs de l’équipe de France. En plus de Cherki et Mbappé, Désiré Doué, Michael Olise et Ousmane Dembélé sont concernés.

Vers une renégociation du contrat de droits à l’image ?

Le journal informe que Betclic était dans son droit, mais que les joueurs n’auraient pas été informés de l’identité de l’entreprise qui allait récupérer leurs photos . Or, le Kyk’s l’a déjà dit : il n’aime pas être associé à des marques de paris sportifs ou de malbouffe. En septembre 2022, à quelques mois du Mondial au Qatar, le capitaine de l’équipe de France avait déjà mené une fronde sur cette question des droits à l’image des Bleus. La FFF avait alors revu sa convention sur les droits à l’image. Un accord était entré en vigueur en 2023. Une négociation devrait avoir lieu après le Mondial, toujours selon le canard sportif.…

UL pour SOFOOT.com