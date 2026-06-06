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Avec Cristiano Ronaldo, sans les Parisiens et Rafael Leão bagarreur, le Portugal bat le Chili
information fournie par So Foot•06/06/2026 à 21:50
Avec Cristiano Ronaldo, sans les Parisiens et Rafael Leão bagarreur, le Portugal bat le Chili
Portugal 2-0 Chili
Buts : Guedes (58
e
) et Fernandes (75
e
) pour la Seleção
Expulsion : Leão (45
e
+2) côté portugais // Román (45
e
+2) côté chilien.
…
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