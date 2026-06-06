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Avec Cristiano Ronaldo, sans les Parisiens et Rafael Leão bagarreur, le Portugal bat le Chili
information fournie par So Foot 06/06/2026 à 21:50

Avec Cristiano Ronaldo, sans les Parisiens et Rafael Leão bagarreur, le Portugal bat le Chili

Avec Cristiano Ronaldo, sans les Parisiens et Rafael Leão bagarreur, le Portugal bat le Chili

Portugal 2-0 Chili

Buts : Guedes (58 e ) et Fernandes (75 e ) pour la Seleção

Expulsion : Leão (45 e +2) côté portugais // Román (45 e +2) côté chilien.

UL pour SOFOOT.com

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