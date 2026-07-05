Mbappé a réussi à faire sortir le gardien paraguayen de ses gonds
Pris à son propre jeu. Unique buteur de la rencontre sur penalty, Kylian Mbappé s’est attiré le courroux du gardien paraguayen, Orlando Gill à la fin de la rencontre. Alors que l’arbitre Ilgiz Tantashev venait tout juste de siffler la fin du match, officialisant ainsi la qualification des Bleus pour les quarts de finale, Gill s’est approché du capitaine tricolore pour lui serrer la main alors que Mbappé était en train de célébrer la victoire et qui l’a complètement ignoré .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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