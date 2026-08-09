Mauvaise nouvelle pour les supporters du Red Star

Ce n’est pas encore cette fois que les supporters du Red Star pourront enfin prendre place dans la tribune Nord du Bauer. Alors que la tribune, inaccessible depuis plus de vingt ans, devait enfin ouvrir ses portes, elle restera au moins vide pour la réception de Sochaux , vendredi prochain.

Le club audonien l’a annoncé ce samedi, après la visite effectuée jeudi 6 août par les sous-commissions départementales chargées de la sécurité incendie et de la sûreté publique . Sur place, ces dernières ont bien donné un avis favorable à l’ouverture de la tribune au public, mais à une condition : que plusieurs non-conformités relevées lors de leur passage soient corrigées.…

FL pour SOFOOT.com