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Mauricio Pochettino refuse de parler politique mais déballe sur la fin de son aventure au PSG
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 10:42

Mauricio Pochettino refuse de parler politique mais déballe sur la fin de son aventure au PSG

Mauricio Pochettino refuse de parler politique mais déballe sur la fin de son aventure au PSG

On ne comptera pas sur lui pour les beaux discours. Maurico Pochettino, sélectionneur des États-Unis, ne traitera d’aucun sujet politique pendant la prochaine Coupe du monde malgré le contexte du pays de l’Oncle Sam. Assurant qu’il est bien « contre toute forme d’injustice » (alors ça pour une surprise…), le tacticien a tenu à remettre les points sur les i concernant l’utilisation de sa notoriété auprès de L’Équipe .

« Si j’ai accès à des personnes influentes capables d’améliorer le monde, je le fais, c’est dans ma nature, explique-t-il en tant que bon samaritain. Cependant, utiliser une tribune publique, en l’occurrence celle fournie par l’organisme qui me rémunère, comme la Fédération américaine, pour diffuser mes idées, ne constitue pas la bonne approche. »

SW pour SOFOOT.com

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