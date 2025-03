Maugein, plus ancien fabricant français d'accordéons, repris par un ex-salarié

( AFP / DERRICK CEYRAC )

La manufacture Maugein, plus vieux fabricant français d'accordéons installé à Tulle (Corrèze) et placé en liquidation judiciaire en septembre 2024, a rouvert au public mardi après avoir été reprise par un ancien salarié, a confirmé son repreneur à l'AFP.

"J'ai repris trois anciens salariés" et "on a gardé l'ébénisterie, la partie mécanique, l'accordage et la partie électronique", a indiqué Christophe Sirgues, nouveau gérant de la manufacture, reprise aux côtés d'une dizaine d'associés. Lui-même y travaillait auparavant comme technico-commercial.

Pour relancer cette société, fondée en 1919, il a fallu "redimensionner la structure à une plus petite échelle", donc "réduire fortement la masse salariale", a-t-il expliqué.

Le placement en liquidation judiciaire de la manufacture par le tribunal de commerce de Brive avait suscité l'émoi chez les facteurs d'instruments mais reflétait la réalité d'un marché inondé par la concurrence asiatique, pourvoyeuse d'instruments à bas coûts.

Malgré une conjoncture difficile, Maugein, labellisée en 2007 entreprise du patrimoine vivant, comptait alors encore dix salariés, dont le plus ancien avait débuté comme apprenti il y a 39 ans.

L'entreprise table désormais sur une production de 80 accordéons par an, contre 120 avant la liquidation, à destination des musiciens professionnels comme des amateurs. Elle compte se concentrer sur le marché français, selon son repreneur.

Pour se distinguer des modèles d'étude en plastique provenant de Chine notamment, le dernier fabricant artisanal français d'accordéons mise sur des instruments plus haut de gamme, à la durée de vie très longue, grâce à son savoir-faire reconnu.

Après avoir fait un pas de côté avec la commercialisation d'harmonicas, Maugein nouvelle version se focalise sur les accordéons, ces pianos à bretelles qui séduisent toujours dans les fêtes populaires ou la musique traditionnelle.

L'usine conserve ses locaux à Tulle, ville dotée d'une Cité de l'accordéon et des patrimoines, inaugurée en avril 2024.