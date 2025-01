Matthieu Pigasse, propriétaire du « Monde », assume son « combat » contre l’extrême droite

Matthieu Pigasse réaffirme sa position contre l'extrême droite. L'homme de médias et banquier d'affaires, engagé de longue date à gauche, déplore la « polarisation extrême entre deux conceptions du monde », entre « une ouverte et progressiste » et une autre « fermée, qui repose sur la fermeture des frontières […] portée par la “droite radicale” ».

Fort de ce constat, le dirigeant des Inrockuptibles et de Radio Nova et actionnaire du Monde et du HuffPost, estime qu'un « combat majeur » doit être mené et se présente avec des « moyens inégaux ». « Je veux mettre les médias que je contrôle dans ce combat, au service d'une conception ouverte du monde, progressiste », affirme-t-il dans une interview accordée à Libération .

« Si vous regardez l'évolution de Radio Nova, c'est exactement ce que nous faisons, et ce que nous allons continuer à faire de manière de plus en plus forte », précise Matthieu Pigasse, soulignant l'arrivée de Guillaume Meurice, licencié de Radio France, sur l'antenne.

Selon le dirigeant, Radio Nova reste ainsi fidèle à ses valeurs avec d'une part, la musique, et de l'autre « foutre le bordel ». « Et donc permettre de dire des choses que d'autres ne disent plus, avec un ton décalé et de l'humour. »

Dans les colonnes du quotidien, Matthieu Pigasse dit