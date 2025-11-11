Matthias Ginter : « La peur n'est plus là quotidiennement »

Confronté à deux attentats en moins de deux ans, lors du 13 novembre au stade de France avec la Mannschaft puis lors des explosions près du car de Dortmund en 2017, Matthias Ginter a été profondément marqué par ces évènements. Ses souvenirs du France-Allemagne, son travail mental et sa vie d'après... Il raconte comment ça l'a changé.

Tu te souviens de quoi de cette soirée du 13 novembre ?

Ça a commencé le matin de la rencontre, on était en train de préparer notre match contre la France, puis il y a eu une alerte à la bombe dans notre hôtel (dans l’établissement Molitor, dans le 16 e arrondissement de Paris, NDLR) . Donc la journée que nous avions vécue était déjà différente avant même de jouer ce match. Arrive le soir, tout le monde était focus sur le match qu’on devait jouer contre la France. C’était une grosse affiche, avec 80 000 spectateurs dans le stade… on était motivés. Le match commence, j’entends une première détonation, puis une seconde… Je ne sais plus laquelle c’était, mais l’une des deux venait depuis la droite, le côté où je jouais. Ça a résonné vraiment, vraiment fort, et là je me suis rendu compte que c’était une explosion. Sur le terrain, il y a eu un moment de flottement. Je me souviens avoir regardé partout autour de moi, il n’y avait rien donc je me suis directement re-concentré sur le match.…

Propos recueillis par Théo Juvenet pour SOFOOT.com