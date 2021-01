Matignon a proposé la Légion d'honneur à Phillipe Juvin, avant de se rétracter

Philippe Juvin a-t-il été privé de Légion d'honneur pour ses critiques contre Emmanuel Macron et sa gestion de la crise sanitaire ? Le professeur, chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, membre du parti Les Républicains et figure régulièrement invitée sur les plateaux de télévision depuis le début de la crise du coronavirus, a pourtant bien reçu un appel à figurer parmi les personnes décorées pour leur « investissement dans la lutte contre l'épidémie » de Covid-19. Comme le racontent nos confrères de L'Express, le médecin a été contacté par le cabinet du Premier ministre au début du mois de décembre qui l'a informé de sa promotion dans l'ordre national de la Légion d'honneur, récompense obtenue par des centaines de personnes le 1er janvier dernier. Mais Matignon s'est finalement rétracté quelques semaines après, en rendant un « avis défavorable ».

L'Express suggère que cet inhabituel rétropédalage pourrait être dû à une intervention de l'Élysée, après que Philippe Juvin a formulé des critiques à l'encontre de la gestion de la crise sanitaire par l'exécutif. Durant la mi-décembre, le professeur finalisait la sortie de son livre, intitulé Je ne tromperai jamais leur confiance, qui arrive en librairie jeudi 7 janvier. Dans cet ouvrage, le Républicain écrit ainsi : « On nous a menti avec aplomb. On a tenu des discours contradictoires. On a fait des

... Lire la suite sur LePoint.fr